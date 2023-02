Un Forum comunale per dare modo ai cittadini di incontrare l’Amministrazione comunale, fare domande e ricevere risposte, chiedere conto dell’operato del sindaco e della giunta, avanzare proposte e mettere in evidenza problemi e necessità. E’ questo l’obiettivo del Forum Comunale indetto dall’Amministrazione comunale di Carlantino e convocato per domenica 19 febbraio, alle ore 17.30, nel Municipio del paese.

“Con l’anno nuovo che è appena iniziato, questa è un’occasione sia per fare il punto su quanto è stato fatto finora sia sull’immediato futuro”, ha spiegato il sindaco Graziano Coscia. “Tra i tanti svantaggi dell’essere un comune di piccole dimensioni, c’è anche un vantaggio: quello di potersi vedere e discutere faccia a faccia, direttamente, così da confrontarsi apertamente sulle cose da fare, sulle priorità più sentite dai cittadini. Le osservazioni dirette di chi vive aspettative e problematiche possono essere molto utili anche per calibrare meglio la nostra azione di amministratori. Nel 2023 sono molti gli obiettivi che intendiamo centrare su diverse e importanti questioni che riguardano la vita quotidiana delle persone. Il Forum, dunque, ci darà modo anche di avere un coinvolgimento e una collaborazione dai cittadini”.

I cittadini, dunque, potranno chiedere conto delle cose fatte e di quelle da realizzare nel 2023, nell’ambito di un incontro che vuole connotarsi come una “verifica partecipata e democratica” di quanto è stato messo in atto e del programma inerente le azioni future della giunta. “Crediamo sia doveroso recepire le istanze di chiarezza e la necessità di dialogo con la Comunità. Problemi e soluzioni vanno discussi insieme, apertamente. Questo è il modo in cui intendiamo fare politica e occuparci al meglio del bene comune. Crediamo sia fondamentale, per la crescita culturale e sociale di Carlantino, aprire realmente ai temi della trasparenza amministrativa, della rappresentanza e della partecipazione popolare”, ha concluso il sindaco di Carlantino Graziano Coscia.