Area fitness e riqualificazione urbana a Carapelle. Sono i temi illustrati dal sindaco Di Michele, che in un video comparso sulla pagina social dell’Amministrazione sottolinea gli ultimi interventi realizzati: nella zona 167 sono partiti lavori di riqualificazione grazie a un finanziamento regionale intercettato con cui verranno realizzati nuovi marciapiedi e un parco con pista pedonale. Non mancherà un’area fitness per poter svolgere attività fisica. Verranno installate, lungo parco Padre Pio, delle vasche di raccolta di acqua piovana che potrà essere utilizzata per innaffiare la stessa area verde. Esclusa la realizzazione di un’area dog per la vicinanza alle aree abitate.

“Questi lavori fanno parte di una più ampia programmazione in convenzione con Arca Capitanata le cui progettazioni risalgono al periodo del lock-down – sottolinea Di Michele – sarà prevista anche la realizzazione di una nuova palazzina su un suolo che il Comune cederà ad Arca che risolverà il problema dell’emergenza abitativa per altre sei famiglie”. Ci sarà anche un intervento di riqualificazione energetica per le palezzine della zona e l’installazione di montascale. “La riqualificazione di questa zona è iniziata con l’ampliamento della strada di via Pertini, mai completata da decenni. Abbiamo esprorpiato parte del terreno a un privato e completato la strada, utilizzando anche qui un finanziamento ministeriale”, commenta il sindaco, che promette nuovi lavori a breve.