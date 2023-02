Giornate di neve e pioggia in Capitanata, dove le temperature registrano diverse zone con gradi sotto lo zero. Imbiancate alcune località del Gargano e dei Monti Dauni: in particolare Roseto Valfortore, che si ritrova sotto una fitta nevicata. A Foggia la pioggia la sta facendo da padrona, con temperature che oscillano tra i due e i quattro gradi.