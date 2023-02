Ci sarà Rizzo a sostituire lo squalificato Costa nel Foggia, con Frigerio al posto di Di Noia (appiedato anche lui dal Giudice Sportivo). Per il resto, non cambierà di molto rispetto alle ultime uscite il Foggia che domani pomeriggio farà visita al Crotone. Mister Gallo analizza così la gara e il momento rossonero alla vigilia della trasferta in Calabria: “Siamo abituati a giocarci le partite, andiamo a giocarci la gara a Crotone sapendo che in questo momento è una gara importante. Riesci a individuare meglio le qualità della squadra quando incontri una compagine che ha una sua identità e un suo gioco. La partita di domenica è passata ormai alla storia, affrontiamo un Crotone di qualità contro un Foggia che farà di tutto per metterlo in difficoltà. Non penso alla Juve, dipende da quello che mi dirà la gara di domani. Dobbiamo restare concentrati sull’obiettivo che andiamo ad affrontare per primo”.

Il tecnico rossonero non ha parlato esplicitamente di incontri con il presidente Canonico sul suo rinnovo, ma ha speso ancora parole di elogio per il suo attuale club: “Foggia è una piazza che tutti vogliono allenare e in questo momento me la tengo stretta. Altre società hanno progetti e situazioni differenti ma spesso la passione del pubblico manca”.