Prosegue senza soluzione di continuità l’azione di contrasto ai fenomeni criminali in San Severo da parte dei Carabinieri della locale Compagnia. Anche durante il mese di gennaio 2023 gli sforzi compiuti sono stati orientati alle necessità del territorio ed alle esigenze dei cittadini. Numerose le perquisizioni, ispezioni, rastrellamenti, posti di controllo e ispezioni ad esercizi commerciali eseguiti. In questa incessante opera di prevenzione e repressione dei reati, non è mai mancato il supporto di varie componenti specializzate, quali sono le Squadre di Intervento Operativo, i Carabinieri Cacciatori ed, infine, i Nuclei Cinofili addestrati alla la ricerca di armi e sostanze stupefacenti. Di particolare rilievo i risultati ottenuti: varie centinaia di persone e veicoli controllati e ben 10 persone arrestate.

A San Severo i Carabinieri della locale Sezione Operativa hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 40 enne originario di Manfredonia per due rapine commesse ai danni di due farmacie in San Severo e Apricena durante il mese di ottobre 2022. L’uomo veniva, così, tradotto presso la Casa Circondariale di Foggia. Il provvedimento è stato emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Foggia. Sempre a San Severo i Carabinieri della locale Sezione Radiomobile hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misura cautelare nei confronti di un 30 enne del luogo, ritenuto responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia, commesso in San Severo dall’anno 2016 all’anno 2021. L’uomo veniva, così, tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari. Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Bari.

Ancora i Carabinieri della locale Sezione Radiomobile hanno dato esecuzione ad un ordine di carcerazione nei confronti di un 50 enne del luogo, ritenuto responsabile del reato di furto, commesso ad Apricena nel maggio 2016. L’uomo veniva, così, tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari. Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Bari. I Carabinieri della locale Stazione hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione degli arresti domiciliari nei confronti di un 55 enne del posto, ritenuto responsabile del reato di estorsione: reato commesso in San Severo nel biennio 2020-2022. Il soggetto veniva, così, tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari. Il provvedimento è stato emesso dall’ufficio G.I.P. presso il Tribunale di Foggia.