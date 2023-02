Tragedia ieri sera a Manfredonia dove una donna di 86 anni è morta avvolta dalle fiamme. Il fatti è avvenuto in un piano terra in via San Francesco, a poca distanza dal centro storico dice l’anziana viveva.. La donna aveva acceso una stufa elettrica per riscaldarsi quando i vestiti hanno preso fuoco. La donna avrebbe, anche, tentato di spegnere le fiamme ma non è servito a nulla.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i medici del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna.