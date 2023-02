Il Foggia impatta 1-1 a Crotone nella 27sima giornata di serie C al termine di una gara attenta che avrebbe potuto chiudere dopo essere passato in vantaggio con Frigerio. Dallo “Scida” arriva invece un pari che aumenta comunque l’autostima dei rossoneri che continuano a ben figurare contro le “big”. Succede tutto nel secondo tempo: al 54’ Schenetti crea panico nella difesa calabrese e mette al centro, Dini respinge di piede e sulla ribattuta in area Frigerio è il più lesto di testa a fa 1-0.

I padroni di casa spingono sull’acceleratore ma i rossoneri potrebbero chiuderla con Iacoponi ma il 44 del Foggia si fa parare clamorosamente da Dini il tentativo a porta vuota. Gli sforzi dei calabresi vengono premiati all’88’ con un colpo di testa di Golemic che viene deviato da Garattoni nella sua porta. Il prossimo impegno per il Foggia è mercoledì 15 nel ritorno di Coppa contro la Juventus U 23.