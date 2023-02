La Struttura Complessa di Neuropsichiatria Infantile e dell’Adolescenza, diretta dalla Dott.ssa Anna Polito, in occasione della Giornata Mondiale dell’Epilessia, che si celebrerà il 13 febbraio 2023, metterà in campo una serie di iniziative, con il patrocinio della Lega Italiana contro l’Epilessia (LICE), volte ad implementare la conoscenza dell’epilessia per affrontarla nel modo più giusto ed imparare il valore e l’accettazione della diversità, sperimentare la solidarietà, superando pregiudizi ancora drammaticamente attuali.

In occasione della Giornata Mondiale e in continuità col recente progetto didattico e formativo “A scuola di epilessia! Quando la malattia ci chiede di sapere”, rivolto ad operatori scolastici e bambini della Scuola Primaria della provincia di Foggia, si svolgerà un Webinar live in collaborazione con l’Associazione Autonoma Professionisti della Scuola (ANAPS) a partire dalle ore 18.00, avente come destinatari gli operatori della scuola.

Inoltre, uno sportello di ascolto dedicato al tema dell’Epilessia sarà disponibile dalle ore 15.00 alle ore 17.00 al numero di telefono 0881/732362. Un laboratorio di lettura verrà proposto ai bambini di età compresa tra i 6 e gli 8 anni presso la libreria Riobo di Foggia il 18 febbraio a partire dalle ore 18.00. Responsabili delle iniziative sono la Dott.ssa Anna Polito, la Dott.ssa Giuseppina Pustorino, Referente del Servizio di Epilessia dell’Età Evolutiva, e la Dott.ssa Erica Pironti. Per una maggiore sensibilizzazione sul tema, inoltre, in occasione della Giornata Mondiale dell’Epilessia, la Struttura Complessa di Neuropsichiatria Infantile aderisce alla campagna