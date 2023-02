In corso i lavori di realizzazione della segnaletica orizzontale in Corso Lenoci a Orta Nova. Lo annuncia il sindaco Lasorsa sulla pagina Facebook dell’Amministrazione comunale. “L’obiettivo è proprio quello di garantire ulteriormente sicurezza stradale in una delle arterie principali del Paese”, dice il primo cittadino.

Ma diverse sono le segnalazioni provenienti da alcune zone della città su altri interventi che andrebbero fatti: proprio su Corso Lenoci qualche cittadino vorrebbe più luminosità anche per rendere la zona più sicura mentre c’è chi si concentra sulle strade: “Davanti alla caserma dei carabinieri e davanti alla guardia medica la strada è impraticabile! Fatevi un giro e sopratutto fate qualcosa”, scrive una cittadina mentre un altro ortese invita a non “dimenticare i marciapiedi in via Xxv Aprile. I marciapiedi sono da rifare ed in più c’è un palo della illuminazione pubblica dentro il marciapiedi a ridosso di una rampa per disabili”.