Crolla l’Orta Nova in casa del Bisceglie con una cinquina che sa di condanna nella diciottesima giornata del campionato di Eccellenza, girone A. Partita dominata dai nerazzurri stellati, che restano in testa alla classifica insieme al Manfredonia, che sfiderà domenica prossima nello scontro diretto per il primo posto. Gara decisa già nella prima frazione, con i baresi che erano avanti 4-0. Di Cormio la rete (su rigore) per l’Orta Nova, attesa domenica prossima dalla delicata sfida salvezza contro il San Marco. Sconfitta anche per l’A.C. Reali Siti battuto dal Polimnia al “Madonna d’Altomare” nella gara giocata a porte chiuse per disposizione del Giudice Sportivo. 2-0 il finale, con un gol per tempo per i padroni di casa. Per il Reali Siti, alla seconda battuta d’arresto consecutiva, è tempo di pensare già alla prossima sfida in programma domenica contro il San Severo, da non perdere per non essere invischiati nella lotta per non retrocedere.

In Prima Categoria, pareggia invece 0-0 lo Stornarella in casa contro l’Atletico Vieste portando a 4 le gare a digiuno senza vittoria. Un punto che sa di occasione persa per la compagine dei Reali Siti che hanno sciupato, soprattutto con Vitale, diverse occasioni da rete.