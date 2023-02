Il Foggia illude con Costa, si fa raggiungere e superare con Huijsen, e ai calci di rigore è decisivo l’errore di Di Noia che manda in finale la Juve Next Gen che se la vedrà con il Vicenza. Il rammarico più grande è per gli oltre duemila tifosi foggiani che hanno permesso agli uomini di Gallo di giocare in casa pur a centinata di km di distanza dallo Zaccheria. Il Foggia parte forte e dopo 7’ è in vantaggio: Crespi ribatte un cross di Garattoni, Ogunseye trova la ribattuta della difesa avversaria sulla linea ma è più preciso Costa che scarica in rete per l’1-0 rossonero tra la festa dei tifosi foggiani. Col passar dei minuti, i rossoneri abbassano il baricentro e la vivacità dei bianconeri viene fuori. Al 42’ i padroni di casa trovano il pari con Huijsen, che ci mette “la zampata” su calcio d’angolo e fa 1-1.

Nella ripresa, il Foggia prova a riportarsi in avanti dalle parti di Crespi ma il giovane olandese della Juve al 52′ in serpentina si libera di due avversari e fulmina Thiam con un gran sinistro all’incrocio dei pali. La gara si mantiene in equilibrio e si trascina ai supplementari dove la Juve ha più “benzina” e Thiam deve metterci del suo per tenere in vita i suoi. Dal dischetto i bianconeri sono più precisi e festeggiano la finale, al Foggia ora non resta che pensare al campionato.