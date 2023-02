“𝐀𝐝 𝐎𝐫𝐬𝐚𝐫𝐚 𝐝𝐢 𝐏𝐮𝐠𝐥𝐢𝐚, 𝐢𝐥 𝐯𝐞𝐧𝐞𝐫𝐝𝐢̀ 𝐟𝐚𝐜𝐜𝐢𝐚𝐦𝐨 𝐢𝐥 𝐩𝐚𝐧𝐞”. Proseguono gli incontri presso Pane e Salute – 𝐅𝐨𝐫𝐧𝐨 𝐚 𝐩𝐚𝐠𝐥𝐢𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝟏𝟓𝟐𝟔. C’erano grandi e piccoli che sono stati coinvolti nel 𝐋𝐚𝐛𝐨𝐫𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢𝐨 𝐝𝐢 𝐏𝐚𝐧𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 per poi degustare quanto realizzato. L’iniziativa è organizzata da Pane e Salute – Orsara di Puglia e la cooperativa sociale Ortovolante.

Il nuovo appuntamento con il ”Laboratorio pane,pizza,zeppole e chiacchiere” si svolgerà 𝐯𝐞𝐧𝐞𝐫𝐝𝐢̀ 𝟐𝟒 𝐟𝐞𝐛𝐛𝐫𝐚𝐢𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟑. Quota per adulti: 10 €. Gratuito per bambini dai 5 anni in su accompagnati da un adulto. Info e prenotazioni: 340.2564904. Dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 14. L𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑑𝑖𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑟𝑎𝑐𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎 𝑐ℎ𝑒 𝑢𝑛 𝑔𝑖𝑜𝑟𝑛𝑜 𝑙𝑎 𝑀𝑎𝑑𝑜𝑛𝑛𝑎 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑎𝑣𝑎 𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑒 𝑣𝑖𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝐵𝑜𝑟𝑔𝑜 𝑞𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑓𝑢 𝑛𝑜𝑡𝑎𝑡𝑎 𝑑𝑎 𝑢𝑛𝑎 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑜𝑟𝑎 𝑐ℎ𝑒 𝑠𝑡𝑎𝑣𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑖𝑙 𝑝𝑎𝑛𝑒. 𝐿𝑎 𝑑𝑜𝑛𝑛𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑖𝑡𝑜̀ 𝑙𝑎 𝑀𝑎𝑑𝑜𝑛𝑛𝑎 𝑎𝑑 𝑎𝑐𝑐𝑜𝑚𝑜𝑑𝑎𝑟𝑠𝑖, 𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑒 𝑢𝑛 𝑏𝑖𝑐𝑐ℎ𝑖𝑒𝑟𝑒 𝑑’𝑎𝑐𝑞𝑢𝑎, 𝑎 𝑚𝑎𝑛𝑔𝑖𝑎𝑟𝑒 𝑞𝑢𝑎𝑙𝑐𝑜𝑠𝑎. 𝐿𝑒 𝑜𝑓𝑓𝑟𝑖̀ 𝑜𝑠𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎̀. 𝐸 𝑞𝑢𝑒𝑙 𝑔𝑖𝑜𝑟𝑛𝑜, 𝑖𝑙 𝑝𝑎𝑛𝑒 𝑒𝑟𝑎 𝑏𝑢𝑜𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑚𝑎𝑖 𝑙𝑜 𝑒𝑟𝑎 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎.