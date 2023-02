Il Taranto Football Club 1927 ha comunicato che in occasione della gara Taranto-Audace Cerignola in programma domenica 19 febbraio alle ore 14:30 allo stadio Erasmo Iacovone, è stato disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Foggia. La decisione è stata presa dal Prefetto della provincia di Taranto. Dunque, nella sfida valida per la ventottesima giornata del girone C di serie C non ci sarà la presenza dei tifosi gialloblu.

Nella gara d’andata si erano registrati disordini fuori allo stadio di Cerignola, con danni agli esercizi commerciali.