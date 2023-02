Esasperato di subire l’ennesima rapina ga messo in fuga i rapinatori con un bastone. E’ accaduto ieri sera a San Severo, dove Amedeo Giancola, proprietaril della rivendita di tabacchi in via Tiberio Solis, ha aggredito due giovani, con ilvolto coperto e impugnando un grosso coltello da cucina, che poco prima erano entrati nel suo esercizio commerciale minacciando il titolare e due clienti. Giancola allora, da dietro al bancone ha preso un bastone dirigendosi verso i due che, spaventati, sono fuggiti Durante la fuga uno dei malviventi ha lanciato il coltello contro i clienti che si è infilzato nella stampante del Lotto. Negli ultimi quattro anni l’imprenditore ha subito sette atti predatori.