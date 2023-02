Crollano i casi di positività al Covid 19 registrate al Policlinico di Foggia dove secondo l’ultimo report il numero dei pazienti Covid-19 ricoverati aggiornato ad oggi e differenziato per reparto conta 4 persone in totale (3 uomini e una donna) con un’età media di 71 anni. Di queste, 3 si trovano nel reparto di Malattie Infettive e 1 in Pneumologia.

Anche nel resto della regione Puglia si registra un calo, meno 15,3%, delle positività al Sars-Cov 2 rilevate nella settimana tra il 6 e il 12 febbraio. Il tasso d’incidenza si attesta a quota 38,5 casi ogni 100mila abitanti (pari a 474 casi totali) rispetto al precedente 45,5 (per 560 positività).