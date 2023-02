Tanta partecipazione. Tanti migranti provenienti da diverse parti del mondo. Uomini e donne, in alcuni casi con i loro piccoli, che stanno partecipando al ciclo di incontri formativi in programma dal mese di febbraio a quello di giugno promossi dalla cooperativa sociale Medtraining,che si svolgono presso la sala narrativa della Biblioteca di Foggia “la Magna Capitana”, in Via Michelangelo 1. L’obiettivo degli incontri è quello di promuovere l’inclusione sociale, lavorativa e alloggiativa dei cittadini migranti attraverso la diffusione di informazioni inerenti diritti fondamentali, quali il lavoro, l’abitazione, gli strumenti di sostegno.

Il percorso è rivolto a tutti i cittadini migranti del territorio ed ai beneficiari dei progetti SAI – Sistema Accoglienza Integrazione – al fine di favorire il loro processo di inclusione socio-lavorativa, contrastare il fenomeno dello sfruttamento, ridurre le condizioni di irregolarità e aiutarli a muoversi meglio nella ricerca di una casa. Medtraining, infatti, è ente gestore in provincia di Foggia di diversi progetti SAI, di Casa dei Diritti di Siponto e degli Sportelli 108 – servizio per l’integrazione socio-sanitaria dei cittadini migranti.

Nel mese di febbraio il corso si sta soffermando sull’orientamento legale, approfondendo il tema del diritto al lavoro e dell’inserimento abitativo. Le lezioni su gestione domestica e strumenti di sostegno economico, invece, puntano a sviluppare le conoscenze per una corretta gestione domestica e fornire le informazioni relative agli strumenti di sostegno economico, quali: indennità, assegni e bonus. Il percorso su self marketing e inserimento professionale, invece, vuole aiutare l’individuo a prendere consapevolezza di sé e delle proprie capacità; costruire gli strumenti essenziali per la promozione di sé e delle proprie capacità; acquisire le tecniche e le modalità di ricerca attiva del lavoro.

Per info e iscrizioni è possibile chiamare il numero 351.1643704.