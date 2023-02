MICOL-VUKOTIC COSÌ È SE VI PARE 22 FEBBRAIO 2023 € 10,00

EMILIO SOLFRIZZI IL MALATO IMMAGINARIO 7 MARZO 2023 € 10,00

SAL DA VINCI LA FABBRICA DEI SOGNI 14 MARZO 2023 € 10,00

GIANDOMENICO CUPAIOLO PINOCCHIO 21 MARZO 2023 € 10,00

GHINI – RUFFINI QUASI AMICI 5 APRILE 2023 € 10,00

ALESSANDRO PIVA QUANTO BASTA 14 APRILE 2023 € 10,00

DANIELE NATALE L’INSPIEGABILE HASSENSO 22 APRILE 2023 € 10,00

La Giunta Comunale, su proposta e relazione dell’Assessore alla Cultura Celeste Iacovino, ha approvato la riduzione del costo del singolo biglietto per il IV Ordine – Loggione per gli studenti delle scuole superiori di II grado della Città di San Severo per tutti gli spettacoli della stagione teatrale 2022 – 2023 organizzata dal Comune di San Severo in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese. “Con un primo atto giuntale – dichiarano il Sindaco Francesco Miglio e l’Assessore Iacovino – abbiamo deciso di far partecipare in maniera gratuita 40 studenti delle scuole secondarie di secondo grado della nostra città, ora, recependo una specifica richiesta di alcune scuole, abbiamo deciso di prevedere una riduzione di € 5,00 del costo del singolo biglietto (posto loggione – IV ORDINE) per gli spettacoli teatrali in programma, che quindi avranno un costo di € 10,00, in maniera tale da favorire una più alta partecipazione dei nostri giovani studenti”.Di seguito gli spettacoli di prosa che prevedono la riduzione per il IV ordine