Dopo quasi 70 anni la scuola primaria di via Campo sportivo a Stornara verrà abbattuta per ricostruirne una nuova. Lo annuncia la vicesindaca Brigida Andreano. Oggi alle ore 13 è suonata l’ultima campanella perché sarà l’ultimo giorno di scuola per i bambini, i docenti e i collaboratori di questo plesso. Da lunedì, 27 febbraio le lezioni riprenderanno nella nuova scuola ubicata in via Roma.

“Una scuola che ha fatto la storia del nostro paese; migliaia di alunni hanno vissuto gli anni più belli tra i banchi di questa scuola. Tanti bambini, ragazzi e giovani hanno organizzato eventi culturali e di spettacolo formando diverse generazioni. Ognuno di noi lascia un pezzo di cuore con i ricordi più belli che custodiremo gelosamente nella nostra vita”, afferma Andreano.