Il Foggia dimentica la Juve Next Gen e conquista tre punti importanti contro la Juve Stabia, battuta 3-0 allo Zaccheria nella 28sima giornata del campionato di C. Una vittoria meritata dagli uomini di Gallo, arrivata nella ripresa dove il Foggia ha saputo sfruttare bene le ripartenze e concesso tutto sommato poco agli avversari.

Primo tempo equilibrato con le due squadre che si studiano e cercano di rendersi pericolose. La prima è la Juve Stabia che ci prova subito con Ricci costringendo Thiam al corner, mentre i tentativi rossoneri sono tutti in un tiro da fuori di Leo alla mezz’ora e in un colpo di testa allo scadere del primo tempo di Ogunseye, neutralizzato da Barosi. Il Foggia passa al 50’, quando Costa riceve bene da Di Noia e scarica all’incrocio dove Barosi non può arrivare. La reazione ospite arriva al 63’ quando Scaccabarozzi effettua un tiro cross all’interno dell’area su cui Zigoni viene anticipato sul più bello ma il raddoppio rossonero è servito: Odjer individua un bel corridoio per Garattoni, cross puntuale su cui Ogunseye si avventa e scarica il 2-0. Le “vespe” hanno la chance per rientrare in partita al 75’ quando D’Agostino appoggia bene in area per Volpe che trova sulla sua strada Thiam in corner. Il finale è ancora di marca rossonera con Petermann che al 90’ trova l’incrocio e fa ancora secco Barosi. Finisce in festa allo Zaccheria, il Foggia tornerà in campo sabato prossimo alle 17.30 nel derby di Puglia ad Andria.