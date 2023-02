Al via i lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, alla periferia di Stornarella, preliminari alla costruzione di nuovi alloggi da parte di ARCA Capitanata. Il finanziamento a fondo perduto di 463.000€, riconosciuto al Comune di Stornarella dalla Regione Puglia, oltre a riqualificare l’area consentirà un investimento di 2.000.000 di euro da parte dell’Agenzia Regionale per la Casa che permetterà di soddisfare il fabbisogno abitativo di altre 12 famiglie migliorandone la qualità della vita.