L’Associazione di promozione sociale So’Bellicos, associazione senza scopo di lucro, intende presentare il progetto “Gargano e Daunia”, nato per promuovere il territorio.

Gargano e Daunia è un progetto a cura di Intuizioni Creative s.a.s. concepito nel lontano 2014, quando fu realizzato un sito internet ed una omonima APP, già presente sugli store IOS ed Android, ove è possibile che ogni Associazione ed Ente del Terzo Settore possa promuovere in autonomia e gratuitamente i propri eventi. Nello scorso mese, Intuizioni Creative s.a.s. ha concesso all’APS So’Bellicos la possibilità di promuovere il progetto ed occuparsi della promozione degli eventi, in un’ottica di fare rete e promuovere progettualità per la valorizzazione del nostro territorio.

Il convegno di presentazione si terrà giovedì 02 marzo presso la Biblioteca la Magna Capitana, nella Sala Narrativa a partire dalle ore 16:00.

Sono invitati rappresentanti di tutte le Associazioni e potranno assistere anche ad un esempio di inserimento di un evento sul sistema applicativo. L’ingresso è libero, fino ad esaurimento posti. Per informazioni scrivere una mail a info@sobellicos.it o telefonare al 3287109136 (Andrea Castriotta).

Il convegno sarà moderato da Andrea Castriotta e saranno presenti responsabili di Intuizioni Creative s.a.s., Rete del Mediterraneo e localtourism.it, con i quali sono stati già sottoscritti Protocolli di Intesa e si procede alla strutturazione di progetti condivisi.