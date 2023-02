Prende corpo il progetto “Jobortunity”, finanziato a valere sull’avviso pubblico “Punti Cardinali: punti di orientamento per la formazione e il lavoro”, pubblicato dalla Regione Puglia. Dal kick-off svoltosi venerdì 17 febbraio 2023 si sono posti sul tavolo di coordinamento progettuale le linee che hanno definito modalità e tempistiche esecutive della realizzazione del progetto che si articola anche grazie al supporto di alcuni partner tra cui il Comune di Stornarella, in qualità di soggetto proponente, dell’Università degli Studi di Foggia, di Adtm srl, di AKA srl, dell’A.T.S “Co.Stru.I.Re” – Factory Estrazione dei Talenti, di Humangest, del Consorzio IN.TE.SE. Innovazione Tecnologie Servizi, di Projecting STP SS.

Con l’ideazione, l’organizzazione e la gestione di questo progetto, il Comune di Stornarella con l’intero partenariato si pone l’obiettivo di potenziare il servizio di orientamento a livello locale tramite la creazione di reti che rafforzano i servizi per il lavoro, aumentando la capacità di intercettare le esigenze del territorio. “Jobortunity” realizzerà e coordinerà attività vitali per lo sviluppo professionale del nostro territorio, contribuendo alla nascita di una comunità orientativa educante, con l’attuazione di percorsi orientativi di elevata qualità che accompagneranno i cittadini ad una crescita professionale sostanziale per il futuro lavorativo dei singoli utenti. Saranno implementate attività in relazione alle seguenti tre linee di intervento. La prima è Orientation Labs: prevedono la realizzazione di attività laboratoriali per soggetti disoccupati, inoccupati e giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni facendo conoscere vari percorsi formativi e professionali, multiculturalità, in particolare l’importanza delle lingue straniere nel mondo del lavoro, strumenti di politica attiva, strumenti per l’avvio all’autoimprenditorialità; per studenti di ogni ordine e grado: lego serius play, l’importanza della collaborazione, consapevolezza d’identità personale sociale e culturale, partecipazione alla convivenza democratica, motivazione e l’impegno personale.

La seconda linea è “Job Days”, da intendersi come momenti di incontro tra offerta e domanda e di confronto con esperti/imprenditori che spiegheranno la propria esperienza a chi si avvicina al mondo del lavoro per la prima volta. I temi protagonisti di questa tipologia di attività saranno: Agricoltura 4.0: tra tradizione e futuro Creazione d’impresa: fonti di finanziamento Social Media Manager: presenza nel web, Energie rinnovabili: nuovi sbocchi occupazionali, le professioni STEM, Industria 4.0: il lavoro del futuro, E-commerce manager ITS: cosa sono e sbocchi occupazionali. La terza linea è Orientation Desk: il progetto prevede l’attivazione di uno sportello, che verrà localizzato all’interno di Parco San Francesco e svolgerà le seguenti attività: attività di ascolto e accoglienza per portare all’autoconsapevolezza e autocomprensione; stimolare l’autoconoscenza attraverso l’esplorazione delle proprie risorse; servizi di consulenza per conoscere il bilancio delle proprie competenze; supporto nell’individuazione dei propri obiettivi professionali, sulla base delle competenze ed aspirazioni; informazioni sui percorsi formativi professionalizzanti; informazioni sui servizi e i progetti presenti sul territorio finalizzati all’accompagnamento e inserimento lavorativo; fornire informazioni e/o revisione del CV e della lettera di motivazione. Per tutte le informazioni circa le attività di progetto è possibile scrivere all’indirizzo punticardinali.orientanetwork@gmail.com