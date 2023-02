La Polizia di Stato, ha tratto in arresto un 42enne, in esecuzione di provvedimento di aggravamento della misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico cui si trovava sottoposto. Lo stesso, invero, a seguito di controllo di personale in servizio di Volante del Commissariato P.S. di Cerignola, veniva sorpreso nella sua abitazione in compagnia di persone con lo stesso non conviventi e, pertanto, veniva opportunamente segnalato alla competente A.G., la quale disponeva l’aggravamento della misura ed il conseguente accompagnamento in carcere dello stesso. Trattasi di una delle persone arrestate a Brescia mentre si accingevano a compiere un assalto ad un caveau.

La Polizia di Stato ha inoltre tratto in arresto un giovane 27enne, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, presunto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo hashish e marijuana. Il provvedimento veniva emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Foggia, a seguito delle indagini espletate dal personale del Commissariato P.S. di Cerignola, dirette e coordinate dalla locale Procura della Repubblica, le quali hanno consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico del soggetto. Lo stesso, invero, veniva sorpreso mentre prelevava un barattolo in vetro, opportunamente nascosto lontano dalla sua abitazione, che poi è risultato contenere 25 dosi di hashish e 5 di marijuana.

comunicato stampa