In occasione del primo anniversario dell’invasione russa in Ucraina, si moltiplicano le iniziative a favore del popolo ucraino. “In questi giorni sui balconi della nostra sede ci sono le bandiere della pace e dell’Ucraina in segno di solidarietà e vicinanza alle vittime della guerra e come testimonianza di fratellanza – afferma Carla Costantino, segretario generale della Cisl di Foggia – Vorremmo che in questi giorni, che segnano un anno dal conflitto bellico in terra ucraina, si rafforzassero gli intendimenti di accoglienza verso le profughe ed i profughi. Come Cisl di Foggia abbiamo fatto e stiamo facendo, nel nostro piccolo, quanto è possibile per sostenere, aiutare e accogliere chi fugge dall’Ucraina. Lo abbiamo fatto da subito, dopo poche ore dallo scoppio della guerra, e continuiamo a farlo con i nostri progetti di assistenza e le azioni di sostegno, inclusione e solidarietà verso chi giunge in provincia di Foggia a causa del dramma della guerra atroce. Ma non basta. C’è bisogno dello sforzo di tutti, come c’è bisogno dello sforzo internazionale per raggiungere ciò che è nel cuore di ognuno di noi: la pace”.

Sempre a Foggia, il Coordinamento provinciale “Capitanata per la Pace” una manifestazione per la pace, in coincidenza con altre iniziative in molte città italiane ed europee. Oggi, dalle 18.00, ci sarà una catena umana che si snoderà per le vie del centro, con partenza dalla Biblioteca “La Magna Capitana”, e si concluderà davanti alla Prefettura.