Per la 29esima giornata di Serie C, il Foggia sfiderà la Fidelis Andria. Il match del “degli Ulivi” andrà in scena sabato alle 14:30. La Fidelis occupa l’ultima posizione della classifica con 20 punti conquistati in 28 gare disputate. 3 vittorie, 11 pareggi e 14 sconfitte, è questo lo score dei biancazzurri. Ma per Ogunseye e soci non satà una partita facile anche alla luce della delicata settimana che hanno vissuto dopo le dimissioni di Gallo, come sottolinea anche Andrea Schenetti: “È stata una settimana particolare, abbiamo appreso delle dimissioni di Gallo martedì e le abbiamo accettate sapendo che abbiamo fatto un percorso importante. Ora dobbiamo far parlare il campo”. Sul nuovo tecnico, Schenetti sottolinea che “sono a disposizione degli allenatori e della squadra. Giocare qualche metro più avanti può esaltare le mie caratteristiche ma bisogna sempre guardare al bene della squadra. Dobbiamo togliere il ‘noi’ e mettere il ‘noi’. Domani ad Andria affronteremo una squadra importante, se pensiamo di andare lì a fare una gara facile sbagliamo perché non ci regalerà nulla. Il mio ruolo è rifinitore e mi piace mettermi a disposizione della squadra”