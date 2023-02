La villa comunale di Orta Nova è stata deturpata da vandali che hanno rotto le panchine, scritto sui muri e rovinato un albero. A segnalarlo il consigliere comunale Alfredo Coppola. “Questo è un atto grave e un insulto alla nostra comunità e così va condannato. La villa comunale è uno spazio prezioso in cui le persone possono incontrarsi e trascorrere del tempo in tranquillità. È un luogo in cui i bambini possono giocare in modo sicuro. I vandali che l’hanno deturpato non hanno alcun rispetto per la nostra città e non meritano il nostro perdono – dice Coppola -. Questo deve essere un momento di unione e di condanna collettiva per fare in modo che simili fatti non si ripetano mai più. Le autorità competenti stanno visionando le registrazioni delle telecamere, saranno presi provvedimenti severi e scatteranno le denunce contro i responsabili di questo crimine. I cittadini devono unirsi nella difesa della nostra villa comunale, in modo da creare una comunità più forte e più sicura”.