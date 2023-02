Nel primo anniversario dell’ invasione dell’ Ucraina, la Pro Loco di Stornarella ha voluto dare un segno tangibile di vicinanza a tutti i popoli che si trovano a vivere questa terribile situazione. La Pro Loco lo ha fatto attraverso lo “yarn bombing” collocando una grande bandiera della pace, fatta da mani sapienti di alcune signore del paese.

La bandiera, composta dai sette colori dell’ arcobaleno ha la lunghezza di otto metri ed è stata collocata sul tronco della palma che si trova nella piazza centrale che sovrasta il luogo del quale siamo orgogliosi di appartenere. Due colombe poste in cima vogliono augurare una lunga, proficua e duratura pace al mondo intero. “Un grande ringraziamento va all’Amministrazione Comunale e a quei cittadini che hanno collaborato alla, non semplice, messa in opera”, si legge sulla pagina della Pro Loco Stornarella.