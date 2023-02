Dopo l’incontro del 1 Febbraio 2023, presso la Biblioteca Magna Capitana di Foggia, al quale ha partecipato il Presidente della Provincia di Foggia Giuseppe Nobiletti, la Regione Puglia, Dipartimento Politiche del Lavoro istruzione e Formazione, Sezione Istruzione e Università, ha approvato il progetto esecutivo per il miglioramento sismico e funzionale dell’Istituto scolastico Liceo Bonghi di Lucera, per l’importo di euro 11.090.435,54.

L’intervento di riqualificazione energetica consente al Liceo Bonghi di passare dall’attuale classe F alla Classe A1; il Progetto, rientra nell’ambito del Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica, finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU di cui al D.M. 320/2022 e rientra fra gli interventi previsti dal Ministero dell’Istruzione, secondo quanto disposto con D.G.R. n. 56 del 06/02/2023, la Giunta Regionale ha approvato gli indirizzi ed i criteri al fine di individuare gli interventi di messa in sicurezza e riqualificazione degli edifici scolastici.

La riqualificazione degli istituti scolastici, l’adeguamento alle norme di sicurezza e l’efficientamento delle risorse necessarie in materia di spesa pubblica, sono presupposti essenziali -ribadisce Il Presidente Nobiletti- per la riduzione del disagio socio-educativo e per assicurare ambienti di lavoro e di studio più idonei a tutti gli studenti ed ai docenti degli istituti della Capitanata.