Il Foggia strappa una vittoria pesantissima ad Andria e si impone 1-0 grazie a un goal di Ogunseye che vale il -2 dal Pescara, battuto 1-0 a Cerignola. Gara attenta degli uomini di Somma (squalificato, non era in panchina) che nel primo tempo hanno sofferto maggiormente gli attacchi andriesi salvo poi essere più attenti nella ripresa e cinici nello sfruttare l’unica, vera, occasione da rete con il numero 9 rossonero bravo a deviare in rete un tiro cross di Petermann. All’Andria, sempre più in zona retrocessione, la pecca di aver abbassato i ritmi nel corso della gara rimanendo ancora a secco (quello dei biancoazzurri è il peggior attacco del campionato con appena 18 goal).

Vince invece il Cerignola, che con il minimo sforzo porta a casa tre punti grazie al gol di Campomaggio. E’ crisi nera nel Pescara che starebbe pensando a un esonero di Colomba: al suo posto, tra i papabili, potrebbe esserci l’ex Foggia Zeman, che ha già allenato in passato i “Delfini”.