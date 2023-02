Servizio parcheggi Foggia, De Leonardis (FdI): “I Commissari badano alla economicità e dimenticano il costo sociale che ricade sui lavoratori”

“Il recente affidamento del servizio parcheggi, da parte del Comune di Foggia, alla Gps, pone prepotentemente una questione di impatto sociale sui lavoratori e sulle loro famiglie. Perché, a fronte delle 66 unità finora impiegate, solo 31 sono i parcheggiatori che saranno assorbiti dalla società che è subentrata ad Apcoa”. Lo afferma il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Giannicola De Leonardis, che spiega: “Lo scorso anno, i Commissari del Comune hanno bandito una gara per il nuovo affidamento badando, tuttavia, solo a criteri di economicità, bypassando completamente la clausola sociale di fondamentale importanza che ovviamente afferisce alla salvaguardia dei posti di lavoro. Di 66 parcheggiatori finora in servizio, ne saranno impiegati solo 27 a 27 ore e 4 a 20 ore. Una situazione generata dall’offerta presentata dalla società subentrante, decisamente al ribasso per quel che concerne il personale da impiegare rispetto alla società che fino a poco tempo fa ha gestito il servizio e che pure ha presentato un’offerta che non aveva, invece, ricadute occupazionali. Non marginale – prosegue De Leonardis – è la questione che attiene al numero di stalli presenti attualmente in città: non pochi sono quelli andati perduti, in pieno centro, a seguito della realizzazione delle piste ciclabili. In altri casi, a fronte dei rifacimenti dei manti stradali, non si è provveduto a ripristinare la segnaletica orizzontale, strisce blu comprese. Vi è inoltre il caso degli stalli inglobati dagli Ospedali Riuniti nell’ambito dei lavori di riqualificazione di viale Pinto. Stalli che avrebbero dovuto essere restituiti al Comune, cosa finora non accaduta. Ciò ha portato la nuova società a ritenere, evidentemente, che per l’espletamento del servizio ci sia bisogno di meno personale in virtù di un minor numero di parcheggi da gestire. Mentre invece sarebbe stata logica una preventiva attualizzazione del piano parcheggi della città di Foggia, attraverso cui dare una ratio al numero di stalli a pagamento, preservando ovviamente le giuste quantità di aree di sosta gratuita. I Commissari – conclude De Leonardis – non dovrebbero solo guardare al risparmio, ma avere una visione di più ampio respiro che tenga conto dell’impatto sociale di determinate scelte. Necessario, dunque, assumere tutti i 66 parcheggiatori, anche andando a modificare il monte orario, permettendo a tutte le unità di poter essere reimpiegate, comprese alcune prossime alla pensione per le quali al danno si aggiungerebbe la beffa. Chiedo, quindi, ai Commissari di approfondire questa materia e di aprire le opportune trattative con i sindacati affinché si arrivi, in tempi rapidi, alla soluzione di questo problema”.

Servizio parcheggi Foggia, De Leonardis (FdI): “I Commissari badano alla economicità e dimenticano il costo sociale che ricade sui lavoratori”