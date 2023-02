La Polizia di Stato, ha tratto in arresto un uomo di 37 anni colto nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, porto di oggetti atti ad offendere ed evasione.

Nello specifico, il personale del Reparto Prevenzione Crimine di Siderno, controllava il soggetto, il quale essendo refrattario e sospettoso, induceva i poliziotti a procedere con perquisizione veicolare. All’interno dell’abitacolo, veniva rinvenuta una busta con 51 dosi di sostanza stupefacente del tipo eroina per un quantitativo di 19.54 grammi, un’ascia e un martello. Dai successivi accertamenti risultava, altresì, attiva la misura degli arresti domiciliari a carico del 37enne.

Per tali motivi, il soggetto veniva tratto in arresto e, al termine della redazione degli atti di rito, come disposto dal Pubblico Ministero presso la Procura di Foggia, è stato associato presso la locale Casa Circondariale.