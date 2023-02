Una rete di Suriano al 22’ rovina la domenica dei tifosi dell’Asd Orta Nova che perde in casa del quotato Corato e rimane in piena zona playout. Gli ortesi non sono riusciti a recuperare lo svantaggio iniziale e guardano ora con preoccupazione alla classifica anche se il San Severo, fuori dalla zona a rischio, dista appena un punto. Viene risucchiato in fondo alla graduatoria anche il Reali Siti, che però ha uno scatto d’orgoglio e blocca in casa sua il Bisceglie, fermato 2-2. Il risultato contro l’Unione Calcio Bisceglie, con i goal di Ibra Bayo e Gabriel Alves, lascia pure qualche rimpianto, vista la rimonta subita. In classifica, il Reali Siti si posiziona appena sopra il San Severo a 25 punti.

In Prima Categoria, si riprende lo Stornarella che dilaga in casa e ne cinque alla Gioventù Calcio San Severo, al termine di una gara dominata ma caratterizzata da quattro calci di rigore, tre per i padroni di casa e uno per gli ospiti, fallito però da Bonabitacola. Per lo Stornarella a segno Amoruso (doppietta), Vitale, Lenoci e Rizzi.