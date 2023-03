Il 𝗣𝗿𝗲𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁𝗲 del Calcio Foggia 1920, 𝗡𝗶𝗰𝗼𝗹𝗮 𝗖𝗮𝗻𝗼𝗻𝗶𝗰𝗼, commenta ai canali ufficiali del club la vittoria dei rossoneri nel derby di Andria: “I nostri ragazzi sabato contro la Fidelis hanno conquistato tre punti preziosi al termine di una partita difficile”, afferma il Pres e prosegue lanciando un invito a tutti i tifosi: “Ora più che mai la squadra ha bisogno di vedere lo 𝗦𝘁𝗮𝗱𝗶𝗼 𝗭𝗮𝗰𝗰𝗵𝗲𝗿𝗶𝗮 pieno di gente. C’è bisogno che il nostro stadio sia l’inferno rossonero che tutti conoscono. Donne, under 18 e over 65 in occasione della partita 𝗙𝗼𝗴𝗴𝗶𝗮-𝗩𝗶𝘁𝗲𝗿𝗯𝗲𝘀𝗲 potranno sostenere la squadra acquistando il biglietto in Tribuna Est al prezzo di 1€. Sarà un sabato all’insegna dello sport, le famiglie potranno tifare per noi. 𝗥𝗶𝗻𝗴𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼 il tifo organizzato per la splendida accoglienza riservata alla squadra al rientro dal Degli Ulivi dopo l’ultima vittoria. Queste sono emozioni uniche, rappresentano tutta la bellezza del calcio. Riempiamo e coloriamo lo Zaccheria”.

Il Foggia proverà così a continuare a lottare per il terzo posto, dove ora ha un avversario in più: Zdenek Zeman. Il boemo è, come noto, il nuovo tecnico del Pescara, che in classifica precede proprio i rossoneri. E nella conferenza stampa di presentazione non ha mancato di fare un cenno proprio al suo ex club: “Felicissimo di essere di nuovo qui. A Pescara si può fare calcio. In estate avevo dato la parola d’onore al Foggia e sono rimasto fermo. Il mio ritorno? Perchè penso di dover dare ancora qualcosa ai pescaresi. Sono rimasto male per l’esonero di 5 anni fa. Ma col Presidente non ci sono stati dissapori. Il secondo sarà Bucaro mio ex calciatore”.