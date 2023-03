Nuove procedure di composizione della “Crisi da Sovraindebitamento”, intesa come difficoltà nell’adempiere alle proprie obbligazioni, disciplinata dall’ex legge 3/2012 che ha introdotto per la prima volta nell’ordinamento italiano, una procedura di esdebitazione, destinata a coloro che non possono accedere alle procedure concorsuali previste dalla legge fallimentare, ossia: persone fisiche, società ed enti che non svolgono attività di impresa, imprenditori o enti privati non commerciali, imprenditori commerciali che non sono in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 1 della legge fallimentare, imprenditori agricoli, startup innovative, professionisti, soci illimitatamente responsabili.

La recente riforma, prevede le procedure del concordato minore, della ristrutturazione dei debiti del consumatore, della liquidazione controllata e della esdebitazione del debitore incapiente.