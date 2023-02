I Carabinieri della Compagnia di San Giovanni Rotondo hanno eseguito, nelle prime ore del mattino, un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Foggia, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di sette indagati (4 colpiti dalla misura della custodia in carcere e 3 dalla misura dell’obbligo di dimora), ritenuti quali presunti responsabili dei reati contestati di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso, tentativo di incendio di autovettura in concorso ed anche evasione continuata.

Le indagini in questione, confluite nell’operazione convenzionalmente denominata “DEA”, sono state svolte dai operanti sotto la costante direzione nonché il coordinamento della Procura della Repubblica di Foggia, e si sono concentrate nell’arco temporale compreso tra marzo 2021 e luglio 2021, interessando complessivamente i territori dei comuni di San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis e San Severo. Le attività di investigazione si sono in particolare sviluppate sia mediante indagini tradizionali, sia mediante l’ausilio di mezzi tecnici.

Dopo le formalità di rito, quattro degli arrestati sono stati quindi associati al carcere di Foggia, mentre per gli altri tre è stata disposta la misura dell’obbligo di dimora. Nei prossimi giorni nei confronti dei 7 (sette) complessivi indagati si svolgeranno gli interrogatori di garanzia davanti al GIP del Tribunale dauno.