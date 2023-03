Oggi, a Foggia, presso la Sala Consiliare del Palazzo di Città, si è tenuta la presentazione alla cittadinanza del progetto di riqualificazione energetica e strutturale degli impianti di illuminazione pubblica della città pugliese. Un progetto importante, cui l’Amministrazione Comunale ha scelto di dar seguito in un momento storico in cui i temi della sostenibilità ambientale, del risparmio energetico, della sicurezza dei territori e della valorizzazione degli spazi urbani sono divenuti una priorità nell’agenda delle Pubbliche Amministrazioni.

Il progetto, della durata di nove anni, prevede l’efficientamento dell’intero perimetro impiantistico cittadino – con la posa di oltre 19.500 corpi illuminanti a LED di ultima generazione – e garantirà un risparmio energetico annuo pari al 70%, con una riduzione di emissioni in atmosfera di circa 1.600 tonnellate di CO 2 all’anno, corrispondenti alla quantità assorbita da 12.000 nuovi alberi. Le opere strutturali che saranno realizzate consistono nella messa in sicurezza elettrica e statica dell’infrastruttura impiantistica e prevedono, in particolare, la sostituzione di più di 2.100 sostegni, l’adeguamento normativo di circa 240 quadri elettrici e la riqualificazione di oltre 40 km di linee elettriche.

Gli interventi di riqualificazione illuminotecnica prevedono inoltre l’installazione di un sistema di telecontrollo su tutti i quadri elettrici di alimentazione: tale sistema, rilevando i dati di performance dell’infrastruttura, permetterà al gestore ed all’Amministrazione Comunale di verificare sia la corretta gestione che il regolare funzionamento degli impianti. Il termine dei lavori, già iniziati, è previsto entro un anno.

Il servizio di gestione includerà la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’infrastruttura impiantistica, la fornitura dell’energia elettrica, l’energy management ed il servizio di gestione degli impianti. Nell’ottica di servizio e vicinanza alla comunità, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, è stato inoltre predisposto un servizio di contact center per tutti i cittadini attivo 365 giorni l’anno 24h/24. Questo il numero verde, già attivo: 800 628 172. “Con questo progetto, promosso dall’Amministrazione Comunale di Foggia per rendere più efficiente e sostenibile il servizio di illuminazione pubblica della Città, Edison Next prosegue il suo percorso a fianco del territorio pugliese – dichiara Raffaele Bonardi, Direttore Business to Government di Edison Next –. Il nostro obiettivo è portare valore aggiunto alla comunità foggiana, aumentando la fruibilità e la sicurezza degli spazi della città, anche nelle ore notturne, valorizzando l’ambiente urbano, riducendo significativamente il fabbisogno energetico e l’impatto ambientale legati all’erogazione del servizio di illuminazione pubblica”. “Come Commissione Straordinaria – ha dichiarato in conferenza stampa il Commissario Sebastiano Giangrande, intervenuto in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale – abbiamo ritenuto fondamentale procedere all’assegnazione del servizio di pubblica illuminazione per assicurare, in tutta la città, strade più sicure. Lo facciamo con Edison Next in modo più efficiente e sostenibile, in tempi rapidissimi e con una procedura chiara, grazie alla convinta adesione alla Convenzione Consip Servizio Luce 4. In questo modo garantiamo a Foggia un importante progetto di riqualificazione energetica e strutturale degli impianti con un significativo abbattimento complessivo dei costi a carico dell’Amministrazione”.

A ulteriore conferma dell’impegno di Edison Next al fianco delle Pubbliche amministrazioni pugliesi nel percorso di decarbonizzazione di edifici pubblici, porti, illuminazione pubblica e nella diffusione della mobilità sostenibile, la Società ha di recente avviato un roadshow territoriale che, partito da Bari, nei prossimi mesi farà tappa nelle province di Taranto, Brindisi, Lecce, Foggia, Bari e Barletta-Andria-Trani, secondo quanto previsto dal Protocollo d’Intesa, siglato da Edison Next e Anci Puglia. A Bari Edison Next ha inoltre presentato lo studio “Le opportunità di decarbonizzazione della Puglia”, realizzato da Edison Next in collaborazione con il Politecnico di Milano. I benefici attesi per il territorio pugliese si concretizzerebbero complessivamente in emissioni evitate pari a 809.000 tonnellate di CO2 all’anno (equivalenti alla quantità assorbita da 36 milioni di piante), in un risparmio di energia pari a 879 gigawattora all’anno e in una riduzione della spesa energetica di circa 124 milioni di euro all’anno. Dallo studio emerge che è possibile raggiungere notevoli benefici già nel breve periodo, grazie ad azioni mirate, di semplice e rapida realizzazione, come l’efficientamento dei corpi illuminanti che comporterebbe un risparmio energetico pari all’80%. Agendo invece su edifici come scuole, ospedali e tribunali si potrebbero abbattere i consumi di circa il 54% nel medio periodo.