In casa Foggia arrivano le dimissioni del dirigente cerignolano Angelo Angiolino, che in una nota comunica la decisione adducendola a motivi personali. “Nel ringraziare per l’opportunità concessami, auguro al club le migliori fortune”, scrive Angiolino, che arrivò al Foggia nella scorsa estate.

La squadra, intanto, prosegue la preparazione in vista della gara interna contro la Viterbese, in programma sabato pomeriggio allo Zaccheria. La formazione laziale con 25 punti occupa la posizione numero 19 della classifica. 6 vittorie, 9 pareggi e 14 sconfitte in 29 partite giocate. Nel match d’andata la gara terminò 1-2 per i rossoneri grazie alle marcature di Di Pasquale e Garattoni. Per i locali gol di Marotta. La Viterbese segna poco, lo dimostrano i 28 gol segnati, meno di un gol a partita. Sono invece 40 le reti incassate nel corso della stagione. Il marcatore del team gialloblu è Alessandro Marotta con 9 reti. Per la squadra di Viterbo 3 reti arrivano da calcio di rigore.