Partito come progetto di promozione della lettura per il rilancio e il riscatto sociale e culturale del capoluogo dauno, oggi il Premio letterario nazionale “I fiori blu”, giunto alla sua IV edizione, ha acquisito un valore e un prestigio nazionale che lo collocano fra i più significativi dell’Italia meridionale. Il Premio, che prende il nome dal titolo del libro dello scrittore francese Raymond Queaneau, tradotto da Italo Calvino, è ideato dall’omonima associazione di promozione sociale “I fiori blu”, nata nel 2019 su impulso di professionisti e volontari impegnati nella città di Foggia a vario titolo e presieduta dalla giornalista Alessandra Benvenuto, direttrice artistica del Premio, in partenariato con l’Università di Foggia, la Fondazione dei Monti Uniti di Foggia e l’Ufficio scolastico territoriale.

La quarta edizione del Premio Nazionale “I fiori blu” è stata presentata oggi a Foggia nell’Aula Magna del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Foggia, alla presenza di Raffaele Piemontese, assessore al bilancio e vicepresidente della Regione Puglia; ; Aldo Patruno direttore del dipartimento Turismo e cultura della Regione Puglia, Ritanna Armeni giornalista, scrittrice e componente della Giuria Tecnica del Premio; Lucia Maddalena professoressa decana dell’Università di Foggia, facente funzioni in attesa della nomina del nuovo rettore; Alessandra Benvenuto presidente e direttrice artistica del Premio “I fiori blu”; Aldo Ligustro presidente della Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, Luca Vigilante amministratore delegato di Universo Salute del Gruppo Telesforo e Serena Cuoco CEO di Gami Impianti, in rappresentanza di tutti gli sponsor privati. Il Premio pone Foggia al centro della scena culturale nazionale portando in Capitanata 14 libri – di scrittrici e scrittori – candidati al Premio, sette titoli selezionati per la sezione Saggistica e sette per la sezione Narrativa.

Per la sezione Saggistica, i sette titoli candidati sono:

Il dominio del XXI secolo di Alessandro Aresu (Feltrinelli); L’opera a luci rosse di Federico Fornoni (Olshky); Il bestiario di Proust di Daria Galateria (Sellerio); Self-portrait. Il museo del mondo delle donne di Melania G. Mazzucco (Einaudi); Storie meravigliose di giovani greci di Laura Pepe (Laterza); L’ultima ora di Christian Raimo (Ponte alle Grazie); L’economia del sé di Guia Soncini (Marsilio).

Per la sezione Narrativa, i libri candidati sono: