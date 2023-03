“Definirla emozione è riduttivo, è una rinascita al cospetto di una grande realtà come Foggia quindi la vivrò con massima attenzione e concentrazione. Ho passato tante ore sul campo, con e senza la squadra, per controllare tutti i particolari. Siamo pronti”. E’ carico Mario Somma al debutto sulla panchina del Foggia dopo la squalifica scontata ad Andria. In campo, però, bisognerà essere concentrati perchè dall’altra parte ci sarà una Viterbese reduce da 10 punti nelle ultime 4 giornate e capace di battere persino la corazzata Catanzaro.

“E’ una squadra forte nell’organizzazione di gioco e nei reparti – dice Somma -. E’ una partita che può sembrare scontata guardando la classifica ma analizzando l’avversario siamo consapevoli di avere di fronte una squadra che può mettere in difficoltà chiunque”. Riguardo al modulo, alla domanda se Schenetti può essere riproposto in attacco come ad Andria, il tecnico rossonero risponde che “l’importante è che giochi perché può darci grande equilibrio in tutte le fasi. I numeri sono quelli di un grande giocatore”.

Sono 25 i convocati di mister Mario Somma per la gara contro la Viterbese. Ecco l’elenco completo: PORTIERI: Nobile, Thiam, Pirrò; DIFENSORI: Rizzo, Kontek, Di Pasquale, Leo, Markic, Rutjens. CENTROCAMPISTI: Garattoni, Petermann, Frigerio, Bjarkason, Odjer, Vacca, Agnelli, Di Noia, Costa; ATTACCANTI: Schenetti, Ogunseye, Peralta, Iacoponi, Battimelli, Capogna, Beretta.