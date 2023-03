La Polizia Locale di Orta Nova ha tenuto il secondo incontro con gli studenti dell’istituto “Olivetti” con un’ uscita per le strade della città. Sono stati mostrati agli studenti i principali documenti di guida e di circolazione e come svolgere un servizio in sicurezza. Al servizio organizzato con l’ausilio di due dispositivi automontati hanno preso parte il Comandante Comm. Sup. Bruno dott. Michele, gli Isp. Ca Lasalvia, Mauriello, Curci e l’Ag. Volpe, impegnati in un doppio posto di controllo dei veicoli su Viale Ferrovia.

A margine del servizio-lezione, la Polizia Locale ha rilevato un sinistro che ha visto coinvolto, nel centro cittadino, una vettura dell’Arma dei Carabinieri con un veicolo civile. “Ringraziamo il Dirigente Scolastico, la prof.ssa Iannuzzi ed i ragazzi dell’istituto Olivetti per questi due incontri-lezioni fonte di arricchimento morale e personale anche per la Polizia Locale”, si legge sulla pagina sociale del Corpo di Polizia Locale.