A San Severo i carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per quattro persone accusate di estorsione continuata. Le indagini, dirette dalla procura di Foggia hanno preso il via dopo la denuncia di un agricoltore della provincia di Foggia nel settembre del 2022. Nel corso delle indagini è emerso che gli indagati, per ottenere l’indebito profitto derivante dalla mancata locazione di terreni adatti al pascolo dei loro animali e forti della relativa forza intimidatrice, avrebbero minacciato e intimorito la vittima, utilizzando così i suoi terreni per il pascolo abusivo dei loro capi di bestiame. Al termine delle indagini i carabinieri hanno eseguito l’ordinanza arrestando i quattro.