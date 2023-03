Un goal per tempo e il Foggia liquida la Viterbese, sconfitta grazie alle reti di Rutjens e Garattoni. Complice il pari del Pescara in casa con la Juve Stabia, i rossoneri ora sono a pari merito al terzo posto. Nel Foggia si rivede Schenetti in mediana con Iacoponi spalla di Ogunseye in attacco e il trio difensivo composto da Kontek, Rizzo e Rutjens davanti a Thiam. 3-5-2 anche per Giovanni Lopez con Bisogno tra i pali, linea difensiva con Riggio, Ricci e Monteagudo; a centrocampo il quintetto è formato da Pavlev, Mungo, Megelaitis, Mastropietro e Devetak; in avanti confermati Marotta e Polidori. Nel primo tempo il Foggia ci prova soprattutto dalla distanza con almeno tre conclusioni potente ma imprecisi di Petermann. I rossoneri cercano anche soluzioni da palla inattiva e da una di queste, al 15’, nasce il vantaggio: Costa pennella da calcio d’angolo per la testa di Rutjens che spinge in rete e fa 1-0. La Viterbese, dal canto suo, si fa vedere un paio di volte con Polidori ma Thiam dorme sogni tranquilli.

La ripresa inizia male per la Viterbese che perde Mastropietro per un fallaccio su Petermann che gli costa il rosso. Il Foggia controlla e fa valere le sue proprietà di palleggio con Petermann e Schenetti padroni assoluti del centrocampo rossonero. I laziali rimangono in partita e al 43’ protestano per un presunto atterramento di Marotta in area ma l’arbitro lascia correre facendo infuriare la panchina di Lopez. Entra anche Odjer per Di Noia e al 91’ la partita è chiusa: Peralta va via in area e apparecchia per Garattoni che la spinge dentro e fa 2-0. Finisce in festa allo Zaccheria, da oggi il terzo posto è realtà.