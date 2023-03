L’8 marzo, presso il Teatro Mercadante di Cerignola, Tonio De Nitto porta in scena “Peter e Wendy” all’interno della rassegna “La scena dei ragazzi”, la costola under 18 del cartellone “Un Teatro per tutti” allestito dall’Amministrazione Comunale con la direzione artistica di Savino Zaba. “In fase di preparazione del cartellone teatrale- commenta il direttore artistico Savino Zaba- abbiamo pensato sin da subito a come avvicinare i più piccoli al teatro. Da questa ambizione nasce l’appuntamento dell’8 marzo, perché saranno proprio le scuole, quindi le nuove generazioni, a godere di uno spettacolo, quello di Peter Pan, che ha un duplice obiettivo: educare i più piccoli al teatro e beneficiare del messaggio che questo trasmette”.

Nel pomeriggio, invece, presso il Roma Teatro Cinema, vi sarà la presentazione del libro “Lost In translation. Le disabilità in scena: lessico, prospettive e voce”, di Dalila Flavia D’Amico con la presenza di alcuni membri dell’associazione Al.Di.Qua Artists. “La sinergia tra il Mercadante e il Roma – sottolinea Zaba- è un altro tassello fondamentale della nostra proposta, perché solo facendo rete, abbracciando la linea della condivisione, possiamo innalzare il livello culturale del nostro territorio”.

“Abbiamo inseguito l’idea del teatro per ragazzi perché- aggiunge il sindaco di Cerignola, Francesco Bonito- anche i più piccoli possano appassionarsi all’arte. Ogni bambino portato a teatro è un cittadino del mondo che cresce e diventa soggetto attivo di positiva contaminazione”. “Anche in questa ottica- conclude Bonito- abbiamo presentato al Credito Sportivo un progetto per la realizzazione di un Auditorium nel quartiere Santa Barbara, affinchè l’arte e la cultura possano essere fruibili in ogni angolo della città, nel Teatro Mercadante e nelle periferie, tra i più grandi e i più piccoli”.