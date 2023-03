“Voci di donne” che hanno conosciuto la violenza e sono sopravvissute. “Voci di donne” che vivono l’esperienza del carcere e si interrogano su errori e prospettive, lontane dagli affetti. “Voci di donne” che combattono per le pari opportunità sul lavoro, che conciliano professione e tempo di vita e non hanno timore di mettersi in gioco con i propri talenti. Sono solo alcuni degli spunti di riflessione che saranno approfonditi mercoledì 8 marzo, a partire dalle ore 11.30, presso l’aula magna “L. Scillitani” del liceo classico “V. Lanza” di Foggia.

Dopo i saluti della Dirigente Scolastica del Liceo “Lanza-Perugini” Mirella Coli, interverrà la giornalista e scrittrice Annalisa Graziano, che presenterà il libro “Solo Mia. Storie vere di donne”. Il libro “Solo Mia” raccoglie una storia dolorosa di violenza e testimonianze di donne ristrette; racconti reali riportati all’interno di una cornice di fantasia che mettono al centro attese tradite, affetti soffocati e speranze. Storie di sofferenza ma anche di svolte e di rinascita, che affrontano temi delicati come la maternità, il rapporto con i familiari, la detenzione, l’abuso: a trionfare, però, è l’importanza dei legami, del riconnettersi alla società e alle relazioni, nonostante i traumi vissuti.

Nel corso dell’incontro, sono in programma interventi musicali delle alunne del Liceo “Lanza” a cura della docente Grazia Vetritto, moderatrice dell’appuntamento culturale, con la partecipazione di Marika Perna che, laureata in strumenti a percussione presso il Conservatorio “U. Giordano” di Foggia, ha ampliato la propria formazione con lo studio degli strumenti a percussione afro-brasiliani e della batteria.

“Siamo felici di celebrare la giornata internazionale della donna – sottolinea la dirigente Mirella Coli – con momenti intensi di riflessione ed esibizioni musicali che vedranno protagoniste le nostre studentesse. Nel corso dell’incontro ci confronteremo sugli attacchi ai diritti delle donne e affronteremo il tema della violenza di genere, raccontando le storie dolorose di Mia e di alcune donne detenute: testimonianze raccolte da Annalisa Graziano, ex studentessa del nostro liceo. Con la partecipazione di Marika Perna e l’esibizione delle nostre alunne, guidate dalla docente referente del progetto Grazia Vetritto, scopriremo inoltre il potere emotivo della musica”.