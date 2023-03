“Parole in cammino. Il Festival dell’Italiano e delle Lingue d’Italia” farà tappa all’I.I.S. “Adriano Olivetti” di Orta Nova e Carapelle l’8 marzo. Massimo Arcangeli, linguista e saggista, nonché direttore artistico del festival fiorentino, incontrerà infatti gli studenti e le studentesse del Polo Liceale, nell’ambito del tour di “Eppur si muove. L’italiano che cambia”, progetto destinato alla Generazione Z. Da boomer a friendzonare, da whatsappare a ghostare, le giovani parole prenderanno forma e verranno definite e difese a colpi di rap e reel, per confluire infine in un dizionario del giovanilese, al quale anche L’Olivetti darà il proprio contributo, grazie ai docenti Paola Grillo, Elsa Renzulli, Maria Francesca Di Pietro, Gianluca Di Giovine, Danilo Bertoli, Nicoletta Brattoli.

“La nostra lingua è in continuo movimento e l’incontro con Massimo Arcangeli sarà l’opportunità per i nostri giovani e per i loro docenti di esplorarla, in un viaggio ideale tra passato, presente e futuro, con un’attenzione speciale alle loro culture e pratiche comunicative, al mondo di Internet e dei social e alle nuove forme di identificazione ed esclusione che stanno generando”, riferisce la Dirigente Scolastica Maria Carbone.