Incendio ieri sera a Orta Nova, dove le fiamme hanno interessato terrazzo di un appartamento in via Cesare Battisti. Secondo le ricostruzioni dei vigili del fuoco intervenuti, innescare il rogo sarebbe stato un cortocircuito della cucina o un malfunzionamento della stufa a pellet situate nei pressi del terrazzo. Le fiamme, fortunatamente, non hanno provocato intossicati nè feriti.