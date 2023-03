In occasione della Giornata Internazionale della Donna, si terrà all’.I.S. “Adriano Olivetti” di Orta Nova, alle ore 10.20 dell’8 marzo, l’incontro “Uguaglianza e pari opportunità”, coordinato dal prof. Gianluca Guida. Relatrici dell’evento due imprenditrici: Consiglia Cifaldi, amministratrice della “Newcal Cifaldi”, e Angela Cascavilla, amministratrice della “Soc. Coop. ARL Del Verde”. ”

L’esperienza delle due giovani donne sarà l’occasione per parlare ai ragazzi e alle ragazze di pregiudizi e stereotipi in molti ambiti lavorativi prevalentemente maschili, come quello edile ed agroalimentare. Sarà anche l’occasione per parlare del corretto uso dei social come risorsa e promozione della propria attività. Sarà un’opportunità per riflettere sulla necessità di conciliare il lavoro e la famiglia. Sarà il modo giusto di celebrare la Giornata della Donna, mettendo in evidenza la creatività, lo spirito d’iniziativa, la flessibilità di due giovani che hanno deciso di restare nel proprio territorio, farlo sviluppare, proseguendo una tradizione di famiglia”, conclude la dirigente scolastica Maria Carbone.