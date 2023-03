La S.S. Audace Cerignola comunica la prosecuzione del proprio rapporto di lavoro con il ds Elio Di Toro.

Ieri sera l’intesa con il presidente Nicola Grieco, alla presenza del direttore generale Francesco Dibiase, nell’ottica di un percorso sinergico e di crescita, dando di fatto inizio (già dal mese di marzo) alla programmazione per la prossima stagione e per le stagioni venture. Di Toro si lega all’Audace per ulteriori tre stagioni sportive.