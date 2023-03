Su richiesta del Sindaco di Stornara è convocato nella giornata di giovedì 9 marzo alle ore 18:00 nella sala Consiliare del comune il Consiglio Comunale per deliberare in ordine all’insediamento ROM in contrada masseria Contessa ed alla realizzazione di un’area di sosta temporanea.

Lo scorso anno, personale della Polizia di Stato collaborato dall’Arma dei Carabinieri e dalla Guardia di Finanza, aveva condotto un accesso ricognitivo presso l’insediamento dove a dicembre 2021 si era sviluppato un devastante incendio che ha causato la morte di due fratellini bulgari, di due e quattro anni, sorpresi dalle fiamme nella loro dimora.