𝗗𝗼𝗺𝗲𝗻𝗶𝗰𝗮 𝟭𝟮 𝗠𝗮𝗿𝘇𝗼, in una giornata di promozione del territorio, organizzata dai ragazzi della Cooperativa di Comunità ARIA, si andrà alla ricerca di erbe spontanee per poi cucinarle e degustarle tutti insieme con i prodotti del territorio. 𝗣𝗲𝗿 𝗴𝗹𝗶 𝗮𝗺𝗮𝗻𝘁𝗶 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗻𝗮𝘁𝘂𝗿𝗮, 𝘂𝗻 𝗮𝗽𝗽𝘂𝗻𝘁𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗮 𝗻𝗼𝗻 𝗽𝗲𝗿𝗱𝗲𝗿𝗲. La passeggiata, lungo il letto del fiume Fortore alla ricerca di queste erbe spontanee, sarà guidata dall’esperto agronomo Lorenzo Bianco. La partenza, dal Municipio (Piazza Sant’Antonio), è prevista per le ore 08:30.

Per info e prenotazioni:

cooperativaroseto@gmail.com

Al prezzo di € 15 avrete a disposizione:

– colazione a sacco

– degustazione con le erbe spontanee raccolte

– bibite